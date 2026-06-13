マグリットの「ピレネーの城」。小さな子どもが松ぼっくりで誤って傷つけた/Jim Hollander/EPA/Shutterstock（CNN）ベルギーの画家ルネ・マグリットの絵画が、松ぼっくりを手にしていた5歳の男の子によって傷つけられる出来事があった。破損したのは、エルサレムのイスラエル博物館に所蔵されている「ピレネーの城」。最近の出来事で子どもによって「軽微な損傷」（イスラエル博物館）を受けたことから、現在、博物館の保存担当者