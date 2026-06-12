プリンセス・クルーズは、フィンカンティエリと新造船「ボイジャー・クラス」3隻の契約を締結した。新造船は、受賞歴のあるスフィア・クラスを基盤とした次世代プラットフォームを採用し、屋外デッキや客室、ピアッツァのデザインを刷新して、多様な旅行者や配船ニーズに対応する設計とする。液化天然ガスを主燃料とする二元燃料方式を採用し、温室効果ガスと大気汚染物質の排出削減を図る。総トン数は18万3,000トン、乗客定員は約