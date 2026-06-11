大阪6月限ナイトセッション 日経225先物63140-1200 （-1.86％） TOPIX先物3811.5-38.5 （-1.00％） シカゴ日経平均先物63340-1000 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 10日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。NYダウは5月19日以来の5万ドルを割り込んだ。米中央軍がヘリコプター撃墜への対抗措置としてイランに対する「自衛的な攻撃」を始めたと発表。