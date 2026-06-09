TOHOシネマズは、周年を迎える15劇場を対象にした「アニバーサリーキャンペーン」の一環で、『ポップコーン《新味》総選挙』を実施する。【画像】TOHOシネマズの劇場ロビーがカード化…“シアターカード”のデザイン「アニバーサリーキャンペーン」は、劇場オープンから5年単位で周年を迎える対象15劇場で実施中（2026年12月まで）。今回、数量限定で配布中の“シアターカード”の第2弾デザインのほか、アニバーサリー劇場のス