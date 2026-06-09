TBS新人の多田成美（22）、バーンズ恵麻（23）、藤岡源（23）の各アナウンサーが今月朝の情報番組「THETIME，」でテレビ初出演した。個性豊かな3人が心境を語った。月曜出演の多田アナは「見ていた番組に出られてワクワクした」と笑顔。ニコラ専属モデルでNHKEテレ「すイエんサー」出演経験も。性格は「興味持ったことにすぐ飛び込む」。最近は相撲や乗馬にハマり中で仕事の幅が広がりそうだ。木曜出演のバーンズアナも