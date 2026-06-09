TBS新人の多田成美（22）、バーンズ恵麻（23）、藤岡源（23）の各アナウンサーが今月朝の情報番組「THE TIME，」でテレビ初出演した。個性豊かな3人が心境を語った。

月曜出演の多田アナは「見ていた番組に出られてワクワクした」と笑顔。ニコラ専属モデルでNHK Eテレ「すイエんサー」出演経験も。性格は「興味持ったことにすぐ飛び込む」。最近は相撲や乗馬にハマり中で仕事の幅が広がりそうだ。

木曜出演のバーンズアナも「先輩アナたちのサポートで楽しめる部分も」と充実の表情。「マッサン」で朝ドラ出演歴もあり、空手は5段。「鍛え上げた胆力」が武器で何事も体当たりで臨む。

水曜出演の藤岡アナは放送後に友人から数百件の連絡が届き「うれしい半面、影響力の大きさにビクビクも半分」が率直な心境。テニスと漫才に没頭してきたことにちなみ、強みは「会話のラリー」だ。誰の懐にも入り込む。

人前に立つのは得意そうな3人も生放送はひと味違う緊張があったようだ。課題は「言葉にどう説得力を与えるか」。モデル、芝居、漫才などは発信側視点の表現が多かったが、受け手側の視点が不可欠と実感した。

大先輩の安住紳一郎アナ（52）は「才能も実力もある。活躍の場をどんどん広げて」とエール。多田アナは教育番組、バーンズアナは音楽番組、藤岡アナは「SASUKE」実況と、目標も三者三様。それぞれ存在感を発揮していく。 （山内 健司）

◇藤岡 源（ふじおか・げん）2003年（平15）4月24日生まれ、兵庫県出身の23歳。慶大卒。テニス歴16年。ハイスクールマンザイ2021のファイナリスト。

◇バーンズ 恵麻（ばーんず・えま）2003年（平15）5月16日生まれ、東京都出身の23歳。慶大卒。日本人の母と英国人の父を持つ。日、英、スペインのトリリンガル。空手の得意技は上段蹴り。

◇多田 成美（ただ・なるみ）2003年（平15）6月24日生まれ、東京都出身の22歳。日本女子大卒。クラシックバレエ歴15年。推しの力士は王鵬。