この記事をまとめると ■クルマの表情を決めるフロントグリルはデザイン上重要なパーツだ ■最近のクルマは大きなグリルが目立つが20世紀初頭もグリルは大きい傾向にあった ■グリルの大型化で簡単に個性を引き出せるようになり2000年代以降はその手法が増えた グリルはなんでこんなに大きくなった？ フロントグリルは以前からクルマの表情を示す重要な要素とされ、メーカーはさまざまな表現を模索してきました。そして、最近の