YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「[キャンペーンまとめ:2026年6月] 高額キャンペーンと少額キャンペーンをまとめてご紹介、Vクーポン毎週金曜日+10%還元、地方自治体のキャッシュレスキャンペーン」と題した動画を公開した。動画では、2026年6月に実施されている高額から少額まで、様々なポイ活キャンペーンを網羅的に紹介している。 高額キャンペーンの目玉として、