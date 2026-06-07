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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「[キャンペーンまとめ:2026年6月] 高額キャンペーンと少額キャンペーンをまとめてご紹介、Vクーポン毎週金曜日+10%還元、地方自治体のキャッシュレスキャンペーン」と題した動画を公開した。動画では、2026年6月に実施されている高額から少額まで、様々なポイ活キャンペーンを網羅的に紹介している。



高額キャンペーンの目玉として、三菱UFJグループの最大12万円還元や、三井住友銀行の「Olive限定 外貨預金口座開設キャンペーン」での5万円還元を取り上げた。特に三菱UFJグループのキャンペーンは「過去最大級の案件」として注目されている。また、大和コネクト証券やJCBスマリボのキャンペーンについても解説した。



少額キャンペーンでは、日常的に利用しやすい飲食店や小売店の情報を紹介。吉野家での最大10.5%還元や、松屋の「60周年創業記念クーポン」による還元などをピックアップした。家電・家具カテゴリでは、金曜日限定の「VクーポンDAY」を利用することで、ニトリで最大20%還元が受けられる攻略法を指南している。そのほか、JAL PayのApple Pay決済で最大100%還元（上限1000ポイント）や、ファミマふるさと納税新規登録者向けのファミペイチャージ残高に対する年率5%還元など、多岐にわたるキャッシュレス決済のお得な情報を網羅した。



終盤では、全国各地で開催されている地方自治体のポイント還元キャンペーンを紹介。青森県八戸市から鹿児島県さつま町まで、幅広い地域の情報を一覧で提示した。各キャンペーンは対象店舗や付与上限が異なるため、生活圏や外出先での活用に向けて事前確認が推奨される。期限や条件に注意しながら、自身に合ったキャンペーンを探して活用したい。