実業家のマイキー佐野氏が、世界経済の混乱が続く中でひとり気を吐くスイスの経済モデルを取り上げ、日本が今後進むべき方向性について持論を展開した。 地政学的緊張やエネルギー高騰が世界を揺さぶる中、スイスは通貨高という逆風を受けながらも成長を維持し、経済見通しの上方修正が語られるほどの底力を見せている。佐野氏はその要因を「高付加価値製品への特化」と「代替の効かない輸出構造」に見出す。医薬