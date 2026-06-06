1999年11月に男性5人組グループとしてデビューし、国民的スターへと駆け上がった「嵐」。彼らのファイナルツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 ‘We are ARASHI’」が2026年5月31日、東京ドームで最終公演を迎え、26年半におよぶ活動を正式に終了しました。SNS上では「約27年お疲れ様でした！」「約27年数え切れないたくさんの思い出をありがとう」「この奇跡の景色を一生忘れません」など、活動終了を惜しむ声が多く上がっています。