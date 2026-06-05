ランドセル用冷感パッド新見市教育委員会提供 岡山県新見市は4日、児童の熱中症対策のため、冷感パッドを市内の小学校に送付しました。児童が徒歩通学をしている12校の約700人に貸し出します。 冷感パッドはランドセルに取り付け、背負った際に背中がひんやりするタイプです。縦約30ｃｍ、横約25ｃｍ、重さ約350ｇです。冷蔵庫に入れなくても28℃以下で自然に凍結するということです。 冷感パッドの導入費は、100万円