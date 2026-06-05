５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．５７ポイント（０．８１％）安の２５０４７．８３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３５．２９ポイント（０．４２％）安の８４６６．６２ポイントと３日続落した。売買代金は１４９８億６３８０万香港ドルとなっている（４日前場は１４３８億５６０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中の指