５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．５７ポイント（０．８１％）安の２５０４７．８３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３５．２９ポイント（０．４２％）安の８４６６．６２ポイントと３日続落した。売買代金は１４９８億６３８０万香港ドルとなっている（４日前場は１４３８億５６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中の指標発表が気がかりだ。米国では今夜、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策の方向性を決めるうえで重視する５月の雇用統計が発表される。中国では来週９日に５月の貿易統計、１０日に５月の物価統計などが公表される予定だ。また、昨夜の米株市場で半導体などハイテク株が売られたこともマイナス。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２．２％安と、６日ぶりに反落した。

ただ、下値を叩くような売りはみられない。中国経済の過度な景気不安が薄らいだほか、政策に対する期待感が継続している。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が先ごろ発表した最新の「世界経済見通し」では、中国の２０２６年成長率予測が前回３月時点の４．４％から４．５％に上方修正された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が５．５％安、乳製品メーカー中国大手の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が４．８％安、即席麺・飲料大手の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が７．７％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．９％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が５．７％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が４．８％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．９％安、小鵬集団（９８６８／ＨＫ）が２．７％安、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が２．１％安、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が１．７％安で前場取引を終えた。そのほか、自動運転システムの文遠知行（８００／ＨＫ）が９．５％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が７．１％安、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が４．３％安、図達通（２６６５／ＨＫ）が２．７％安と値を下げている。

半面、海運・港湾セクターはしっかり。中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が７．３％、東方海外（３１６／ＨＫ）が５．６％、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が３．１％、天津港発展ＨＤ（３３８２／ＨＫ）が１．５％、遼寧港口（２８８０／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４３％高の４０７５．３２ポイントで取引を終了した。金融が高い。資源・素材、インフラ関連、運輸、医薬、不動産なども買われた。半面、半導体は安い。公益、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）