チャイナエアラインは、公式サイト限定の「東京発台北線タイムセール」を6月5日から11日まで開催している。対象運賃が最大15％オフとなる。往復運賃は東京/成田〜台北/桃園線が50,600円から、東京/羽田〜台北/松山線が52,300円から。燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は6月5日から7月31日（出発分）まで。往復のみが対象で、片道は対象外となる。対象運賃はビジネスクラスが「D」、エコノミークラスが「H/N」。対象便は東京/