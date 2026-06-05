文藝春秋は5日、東野圭吾氏のガリレオシリーズ最新作長編を8月5日に発売することを発表した。シリーズ第11作目となる今作のタイトルは『永遠の記憶』となる。【写真】どれも名作！東野圭吾『ガリレオ』歴代シリーズ2023年4月に著書100冊・国内累計発行部数1億部を突破した東野氏だが、『永遠の記憶』は106冊目の著書。2025年には作家生活40周年を迎え、著作104冊を対象に読者による人気投票を実施すると、ガリレオシリーズ3作