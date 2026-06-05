TWICE（トゥワイス）MOMO（モモ＝29）が、大胆なファッションで注目された。3日に自身のインスタグラムに衣装を着用した写真を投稿した。アンバサダーを務める「ミュウミュウ（MIU MIU」の衣装で「MiuMiuのヴィンテージの白いシャツとカーキ色のチノパンを、花柄刺繍のセットアップとバックパックに蘇らせたのが大好き！」との英文とともに、バッグを持った写真を公開した。韓国メディアのMKスポーツは5日「エプロンだと思ったけど