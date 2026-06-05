TWICE（トゥワイス）MOMO（モモ＝29）が、大胆なファッションで注目された。

3日に自身のインスタグラムに衣装を着用した写真を投稿した。アンバサダーを務める「ミュウミュウ（MIU MIU」の衣装で「MiuMiuのヴィンテージの白いシャツとカーキ色のチノパンを、花柄刺繍のセットアップとバックパックに蘇らせたのが大好き！」との英文とともに、バッグを持った写真を公開した。

韓国メディアのMKスポーツは5日「エプロンだと思ったけど…可愛いね」の見出しで、ネットユーザーの反応などを紹介し「肩とサイドラインが大胆に露出したデザインがまず目を引いた」と報じた。

またマイデーリーは同日「モモが大胆なファッションで、全世界のファンの視線を一瞬で捉えた。斬新な衣装を着用し、オーラを披露した。神秘的な雰囲気を醸し出す明るい茶色のミディアムボブヘアスタイルでカメラを見つめた。人形のようにはっきりとした顔立ちに、幻想的でありながらも深いまなざし、少し閉じた唇がシックで魅惑的な雰囲気を最大限に引き立てた。透明感のある輝く肌とコーラルカラーのチークが調和し、清純さとセクシーさが共存する美しさを完成させた」と表現した。

さらに「最も目を引くのは、間違いなく斬新な衣装だ。モモは華やかなビーズ装飾が施されたホワイトカラーのノースリーブシャツとパンツを合わせた。特にシャツの側面が大胆に開いており、紐だけで固定された、危うさもあるファッションが称賛を呼んだ。衝撃的な露出も上品にこなしたモモの圧倒的なファッションセンス」と絶賛した。