今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、ウェディングドレスショットを公開した。あ〜ちゃんは４日、自身のインスタグラムを更新。「Ｐｅｒｆｕｍｅ“コールドスリープ”‐２５ｙｅａｒｓＤｏｃｕｍｅｎｔ‐こんなシーンもあるよ」と記し、純白のウェディングドレス姿での愛犬とのショットなど、ドキュメント映画のオフショットをアップ。