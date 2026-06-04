今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、ウェディングドレスショットを公開した。

あ〜ちゃんは４日、自身のインスタグラムを更新。「Ｐｅｒｆｕｍｅ“コールドスリープ”‐２５ ｙｅａｒｓ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ‐ こんなシーンもあるよ」と記し、純白のウェディングドレス姿での愛犬とのショットなど、ドキュメント映画のオフショットをアップ。

「あっという間に今週と来週ぽつぽつで終わっちゃうのね それぞれの観てくれた感想とメッセージがうれしい。Ｐｅｒｆｕｍｅで活動をさせてもらってきて、自分にこんな未来が待ってたなんて未だ信じられないです」とつづった。

この投稿には、「えーまだ見れてないのに終わっちゃうんだね 来週絶対見に行きたい」「かわいいいいい！！！！世に出してくれてありがとう」「映画の最後に流れたあ〜ちゃんのこの透明感、美しさが私に取って映画最大の感動と嬉しい場面でした！」「素敵すぎたこのシーン 見せてくれてありがとう」「ほんとうに綺麗だよ」「美しくて涙でたよ」「本当に素敵なウエディングドレスであ〜ちゃんにぴったりすぎる、とっても似合ってます」「貴重な撮影シーンを残してくれてありがとう」「このシーン流れた時肩揺らして泣いた あ〜ちゃんのウエディング姿を拝めるなんて、ファン冥利につきる 改めておめでとう」「あまりにも綺麗すぎて」「こちらも幸せな気持ちになりました」「貴重なウェディングドレス姿見せてくれて本当にありがとう！」「息をのむ美しさ」「ずっと幸せでいてくださいね」「美しすぎて直視できない」「天使ですか」などのコメントが寄せられた。

あ〜ちゃんは昨年１１月に「私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」という一般男性との結婚を発表した。