20年前に途絶えた盆踊りの復活に取り組みます。ことし9月に岩国市内で盆踊りの開催を計画する有志の市民がこのほど福田市長に進捗を報告しました。岩国市役所を訪れたのは市内に住む渡辺文子さんら実行委員会のメンバー4人です。渡辺さんを含む有志のメンバー19人はことし9月に市内麻里布地区で「BONいわくに」と題した盆踊りの開催を計画しています。去年、家族の都合で東京から岩国に移住してきた渡辺さん。もともと