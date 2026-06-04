本日6月4日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の第8話が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！いよいよ最終章へ突入する『未解決の女』。第8話では、新たな未解決事件の捜査に挑む警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係が、警視庁を揺るがす非常事態に直面する。◆淵上泰史、山崎紘菜ら実力派ゲストが出演Netflixの話題作『イクサガミ』（2025年〜）の剣客・櫻役でも注目を集めている淵上泰