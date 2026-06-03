チェルシーがウェストハム・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWジャロッド・ボーウェン（29）の獲得に動くようだ。イングランド代表として22キャップを誇るボーウェンは、2020年1月にウェストハムへ加わって以降、右ウイングを主戦場に強烈な左足のシュートや、質の高いオフ・ザ・ボールとハードワークを武器にエースとして君臨。今季はプレミアリーグ38試合で9ゴール11アシストと立派な数字を残した。そんなボーウェンの活