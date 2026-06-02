きょう（２日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２００円安の６万６７３４円と反落。きょうは前日とは逆の展開で取引開始前の２２５先物は強含みで推移していたものの、寄り付きから日経平均は反対方向に走り出した。寄り後に海外筋が先物に売り浴びせ、これを受けて日経平均は坂道を転がるように下値を摸索した。前引け段階で１１００円安に売り込まれ、後場寄りも一段安で１４００円近くまで下げ幅を広げたが、例に