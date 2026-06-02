フリーアナウンサー笠井信輔（63）が2日までに自身のブログを更新。5月31日に東京ドームで開かれた、嵐のラストライブの感想をつづった。笠井アナは「嵐、ありがとう！大野さんに涙」と題し「嵐のラストlive！生配信拝見しましたこれまで何度も嵐のライブに足を運びましたがやはり特別な思いがありました」と配信を鑑賞したことを報告した。続けて「翔さんは、いつものコンサートの1.5倍位の熱量で、お客さんを鼓舞しているよう