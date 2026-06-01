フジファブリックの山内総一郎とラッパーのＫＲＥＶＡが、シンガー・ソングライターでギタリストの鈴木茂の名曲「八月の匂い」をカバーし、３日に配信されることが１日、分かった。「八月の匂い」は、はっぴいえんどを解散した鈴木の初のソロアルバムで、日本ロック史上の金字塔「ＢＡＮＤＷＡＧＯＮ」（１９７５年３月２５日発売）に収録されたファンキーなロックチューン。作曲は鈴木、作詞は松本隆が担当した。今回のリ