サッカー日本VSアイスランドサッカー日本代表は5月31日、国立競技場で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦。1-0で勝利した。カタールW杯以来の代表復帰となったDF吉田麻也がキャプテンマークを巻いて先発。事前の予定通り、前半10分過ぎで退いた。日付が変わった深夜3時、共に戦ってきた戦友の反応にファンから感動の声が相次いだ。吉田は前半14分で交代となった際には場内から拍手が沸き起