【スイス】 小売売上高（4月）15:30 予想N/A前回0.5%（前年比) 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00 予想N/A前回0.1%（前期比) 予想N/A前回0.7%（前年比) 製造業PMI（5月）16:30 予想N/A前回54.5 【トルコ】 製造業PMI（5月）16:00 予想N/A前回45.7 【ユーロ圏】 フランス製造業PMI（確報値）（5月）16:50 予想48.9 前回48.9 ドイツ製造業PMI（確報値）（5