６月３日（水）発売のサッカーダイジェストでは、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンを大特集!!W杯メンバー26人の選手名鑑や、オランダ、チュニジア、スウェーデンら対戦国徹底分析、識者らによる日本の結果＆優勝国大予想、松井大輔さん×岩政大樹さんによる大展望、そしてJI BLUEの河野純喜さん×西洸人さん×川西拓実さんの特別インタビュー、綴じ込み企画「日本代表26人の肖像」など大ボリュームでお届け!!丸々一冊