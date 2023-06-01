【その他の画像・動画等を元記事で観る】 RADWIMPSメジャー・デビュー20周年記念ツアーの映像作品販売とNetflixでの配信が決定した。 ■ゲストアクトとのコラボステージも収録されるなどファン必見の内容！ 昨年10月から12月にかけて行われた、RADWIMPSメジャー・デビュー20周年記念国内ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』。その模様を収めたライブ映像作品が、8月12