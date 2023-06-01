RADWIMPSメジャー・デビュー20周年記念ツアーを収録した『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』の映像作品発売＆Netflix世界独占配信が決定

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RADWIMPSメジャー・デビュー20周年記念ツアーの映像作品販売とNetflixでの配信が決定した。

■ゲストアクトとのコラボステージも収録されるなどファン必見の内容！

昨年10月から12月にかけて行われた、RADWIMPSメジャー・デビュー20周年記念国内ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』。その模様を収めたライブ映像作品が、8月12日にリリースされることが決定した。

ライブ映像作品には2025年12月27日の東京・有明アリーナ公演の模様を、アンコール含む全21曲収録。本編には「まーふぁか」「賜物」「筆舌」など、最新アルバム『あにゅー』に収録されている新曲に加え、「ふたりごと」「me me she」「トアルハルノヒ」など、20周年ならではの選曲で披露された珠玉の楽曲たちも余すところなく収録。活動休止中のメンバー・山口智史(Dr)がサプライズでゲスト出演したメジャー・デビュー曲「25ｺ目の染色体」もアンコールに収録されている。

また、Blu-ray/DVD のみに収録される特典映像として、11月22日～24日の3日間で開催された横浜アリーナ公演のゲストアクト（BUMP OF CHICKEN/Vaundy/YOASOBI）との貴重なコラボステージの模様もそれぞれ収録。さらに有明公演では披露されなかった最新アルバムからの新曲2曲「なんていう」(長野公演)「成れの果てで鳴れ」(名古屋公演)も、特別に収録されている。

20周年ロゴをモチーフにした記念グッズ付きは、ラリルレコードとUNIVERSAL MUSIC STOREの受注生産限定販売となり、受付期間は6/25(木)までとなる。

また、映像作品のリリースに先駆けて、本公演の模様が Netflixで6/20より世界独占配信も決定している（Netflixでは12月27日有明公演のみ配信予定）。

■リリース情報

2026.08.12 ON SALE

LIVE Blu-ray & DVD『RADWIMPS「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』