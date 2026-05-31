森保一監督率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦している。６月11日の北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、森保ジャパンが臨む本大会前最後の実戦。相手はFIFAランキング75位のアイスランド（日本は18位）だ。注目のゲームで日本のスタートのシステムは３−４−２−１。GKは鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、吉田麻也（キャプテン）、板倉滉、ダブルボランチは遠藤航と