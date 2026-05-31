W杯前ラストマッチ前半は苦戦…日本代表、アイスランドを押し込みながら０−０で後半へ。“キャプテン吉田”が花道でピッチ後に

W杯前ラストマッチ前半は苦戦…日本代表、アイスランドを押し込みながら０−０で後半へ。“キャプテン吉田”が花道でピッチ後に