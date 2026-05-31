W杯前ラストマッチ前半は苦戦…日本代表、アイスランドを押し込みながら０−０で後半へ。“キャプテン吉田”が花道でピッチ後に
森保一監督率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦している。
６月11日の北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、森保ジャパンが臨む本大会前最後の実戦。相手はFIFAランキング75位のアイスランド（日本は18位）だ。
注目のゲームで日本のスタートのシステムは３−４−２−１。GKは鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、吉田麻也（キャプテン）、板倉滉、ダブルボランチは遠藤航と田中碧、右ウイングバックは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英と伊東純也、１トップは上田綺世が務めた。
日本は立ち上がりから主導権を握った。最終ラインから丁寧にボールをつなぎながらビルドアップを試みるも、相手の素早いプレッシャーに苦しみ、縦パスが中盤で収まらない場面が目立った。
それでも徐々にリズムを掴む。８分には中村が左サイドで久保との連係からペナルティエリア内へ侵入。右足で狙ったシュートは惜しくもゴール右へ外れた。
その後も日本は高い位置でボールを保持し続ける。ボールを失っても即座に囲んで奪い返し、再び攻撃へ転じる形を繰り返した。久保の積極的な仕掛けや冨安のオーバーラップも攻撃を活性化させた。
14分には、この試合限りの招集となっていた吉田が伊藤洋輝との交代でピッチを後にした。交代時には両チームの選手たちが花道を作り、スタンドから大きな拍手が送られるなか、遠藤航へキャプテンマークを託した。
守備では自陣まで押し込まれる場面があっても冷静に対応し、相手に決定的なシュートを打たせない。一方で攻撃では、人数を揃えて守るアイスランドのブロックを崩し切れず。22分にはカウンターから中村が鋭いクロスを供給したが、上田にはわずかに合わなかった。
31分にはロギ・トマソンに際どいシュートを狙われるなど、ヒヤリとする場面もあったが失点は免れる。36分の久保のミドルシュートはGKに止められ、その２分後の中村のヘディングシュートもGKにセーブされる。
日本はボールを支配しながらも決定機の数は限られ、スコアレスのまま前半終了のホイッスルを迎えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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６月11日の北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、森保ジャパンが臨む本大会前最後の実戦。相手はFIFAランキング75位のアイスランド（日本は18位）だ。
注目のゲームで日本のスタートのシステムは３−４−２−１。GKは鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、吉田麻也（キャプテン）、板倉滉、ダブルボランチは遠藤航と田中碧、右ウイングバックは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英と伊東純也、１トップは上田綺世が務めた。
それでも徐々にリズムを掴む。８分には中村が左サイドで久保との連係からペナルティエリア内へ侵入。右足で狙ったシュートは惜しくもゴール右へ外れた。
その後も日本は高い位置でボールを保持し続ける。ボールを失っても即座に囲んで奪い返し、再び攻撃へ転じる形を繰り返した。久保の積極的な仕掛けや冨安のオーバーラップも攻撃を活性化させた。
14分には、この試合限りの招集となっていた吉田が伊藤洋輝との交代でピッチを後にした。交代時には両チームの選手たちが花道を作り、スタンドから大きな拍手が送られるなか、遠藤航へキャプテンマークを託した。
守備では自陣まで押し込まれる場面があっても冷静に対応し、相手に決定的なシュートを打たせない。一方で攻撃では、人数を揃えて守るアイスランドのブロックを崩し切れず。22分にはカウンターから中村が鋭いクロスを供給したが、上田にはわずかに合わなかった。
31分にはロギ・トマソンに際どいシュートを狙われるなど、ヒヤリとする場面もあったが失点は免れる。36分の久保のミドルシュートはGKに止められ、その２分後の中村のヘディングシュートもGKにセーブされる。
日本はボールを支配しながらも決定機の数は限られ、スコアレスのまま前半終了のホイッスルを迎えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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