２０１８年以降、日本ダービーを超える距離の国内Ｇ１を優勝した父を持つ皐月賞１〜３着馬を、ダービーの着順とともに全て挙げます（※左：皐月賞、右：ダービーの着順）。１８年１着エポカドーロ→２着１９年３着ダノンキングリー→２着２０年１着コントレイル→１着２０年２着サリオス→２着２１年１着エフフォーリア→２着２２年２着イクイノックス→２着２２年３着ドウデュース→１着２３年１着ソールオリエンス→２着２５年