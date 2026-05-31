宮崎は海外人気も高いとされる(C)Getty Images日本女子バドミントンの次世代エースとされる宮崎友花（ACT SAIKYO）の海外での人気ぶりが反響を呼んでいる。現在シンガポールオープンが行われている中、シンガポールバドミントン協会の公式インスタグラムは5月29日までに更新。「カランウェーブモールのアトリウムで開催された宮崎友花選手のファンミーティングにお越しいただいた皆様、ありがとうございました！」とつづり、続