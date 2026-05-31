「まるでアイドルのサイン会みたい」19歳バドミントン女子、海外の絶大な“人気ぶり”が話題「すごい熱気でびっくりした」

宮崎は海外人気も高いとされる(C)Getty Images

日本女子バドミントンの次世代エースとされる宮崎友花（ACT SAIKYO）の海外での人気ぶりが反響を呼んでいる。

現在シンガポールオープンが行われている中、シンガポールバドミントン協会の公式インスタグラムは5月29日までに更新。「カランウェーブモールのアトリウムで開催された宮崎友花選手のファンミーティングにお越しいただいた皆様、ありがとうございました！」とつづり、続けて「写真撮影やサイン入りグッズの配布など、会場は大盛況でした バドミントン界の若きスター選手、宮崎友花選手と間近で触れ合えたことを嬉しく思います」と現地で行われたファンミーティングが大盛況だったことを伝えている。

【動画】2階まで人がぎっしり！人気の高さがわかるファンミーティングの実際の様子

実際に公開された動画では幅広い年代の男女がファンミーティングを訪れ、宮崎との交流を楽しんでいる様子が伝わってくる。



注目はその人気の高さだ。グリーンのウェアを着て、ファンとの交流を行う宮崎を取り巻く人の多さ、フロアの2階部分にまで多くの人が押し寄せているのがわかる。