「まるでアイドルのサイン会みたい」19歳バドミントン女子、海外の絶大な“人気ぶり”が話題「すごい熱気でびっくりした」

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宮崎は海外人気も高いとされる(C)Getty Images

　日本女子バドミントンの次世代エースとされる宮崎友花（ACT SAIKYO）の海外での人気ぶりが反響を呼んでいる。

　現在シンガポールオープンが行われている中、シンガポールバドミントン協会の公式インスタグラムは5月29日までに更新。「カランウェーブモールのアトリウムで開催された宮崎友花選手のファンミーティングにお越しいただいた皆様、ありがとうございました！」とつづり、続けて「写真撮影やサイン入りグッズの配布など、会場は大盛況でした バドミントン界の若きスター選手、宮崎友花選手と間近で触れ合えたことを嬉しく思います」と現地で行われたファンミーティングが大盛況だったことを伝えている。

【動画】2階まで人がぎっしり！人気の高さがわかるファンミーティングの実際の様子

　実際に公開された動画では幅広い年代の男女がファンミーティングを訪れ、宮崎との交流を楽しんでいる様子が伝わってくる。
　
　注目はその人気の高さだ。グリーンのウェアを着て、ファンとの交流を行う宮崎を取り巻く人の多さ、フロアの2階部分にまで多くの人が押し寄せているのがわかる。

　これにはSNS上でも「宮崎選手、凄い人気ですね！」「すごい熱気でびっくりした」「女性やお子さんのファンが多い」「まるでアイドルのサイン会みたい」「ファンサービスがすごい」「キュート」「めちゃ可愛い」と海外でも人気の高さが反響を呼んでいる。

　宮崎は2022年に世界ジュニア選手権女子シングルスで優勝、24年の全日本選手権の女子シングルスで初優勝を飾るなど、今後の活躍も期待されている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]