「令和の完売クイーン」 の異名を持つ女優・モデル・グラビアアイドルの菊地姫奈さんの最新写真集「memory」（講談社）の3刷重版が決定しました。写真集の公式Xが「3刷重版が決定！ シリーズ累計8万部を突破しました！！重版を記念して、秘蔵の未公開カットを解禁！！」と報告しました。【写真】ストローを口にお茶目ポーズの菊地姫奈さん菊地さんはXで「本当にたくさんの方に手に取っていただけて、「memory」3刷重版、そして累計