「令和の完売クイーン」 の異名を持つ女優・モデル・グラビアアイドルの菊地姫奈さんの最新写真集「memory」（講談社）の3刷重版が決定しました。写真集の公式Xが「3刷重版が決定！ シリーズ累計8万部を突破しました！！重版を記念して、秘蔵の未公開カットを解禁！！」と報告しました。



【写真】ストローを口にお茶目ポーズの菊地姫奈さん

菊地さんはXで「本当にたくさんの方に手に取っていただけて、「memory」3刷重版、そして累計8万部という大きな数字を迎えることができました！ 応援してくださっている皆さんのおかげです。1冊に込めた想いや時間が、こうしてたくさんの方に届いていることが本当に嬉しいです これからも皆さんの“記憶”に残るような作品を届けられるよう頑張ります！ まだまだ「memory」をたくさん愛してください」と感謝の思いをつづりました。



解禁された未公開カットは、ニットのワンピース水着の菊地さんがビーチにたたずむカット。きれいなS字カーブを描く曲線美はまるで女神のようです。電子版を含む『memory』シリーズの累計発行部数の8万部突破は、グラビアアイドル写真集としては異例のヒットを続けています。



【菊地姫奈さんプロフィル】

きくち・ひな 2004年10月19日生まれ。茨城県出身。ミスマガジン2020でミス週刊少年マガジンを受賞しグラビア活動を本格化。2024年5月より女性誌non-noの専属モデルに就任。女優としてはドラマ『ウイングマン』や映画『遺書、公開。』など話題作への出演を重ねている。主演映画は『V.MARIA』