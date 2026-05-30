YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で、リアクションがピュアすぎると話題を呼ぶ森脇梨々夏さんが、週刊SPA!6月2・9日合併号の表紙を飾りました。アイドルグループ「DRAW♡ME」としても活動をスタートさせ、アイドルデビューという夢をかなえた彼女が、透明感あふれるグラビアを披露しました。【写真】夏を先取りした涼しげ衣装の森脇梨々夏さん今号のテーマは「奇跡の純度」。表紙と巻頭企画「表紙