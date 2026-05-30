YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で、リアクションがピュアすぎると話題を呼ぶ森脇梨々夏さんが、週刊SPA!6月2・9日合併号の表紙を飾りました。アイドルグループ「DRAW♡ME」としても活動をスタートさせ、アイドルデビューという夢をかなえた彼女が、透明感あふれるグラビアを披露しました。



【写真】夏を先取りした涼しげ衣装の森脇梨々夏さん

今号のテーマは「奇跡の純度」。表紙と巻頭企画「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場した森脇さんは、海辺の街を舞台にしたシチュエーションで撮影にみました。誌面では、のんびりとした共同生活を思わせる世界観を表現しています。（撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／ムロゾノケイト スタイリング／MELON）



森脇さんはＸで「扶桑社週刊SPA！ 表紙に掲載していただいています わーいわーい！みんなのおかげです 夏を先取っちゃってるよーっ♡ いっぱいみてねー！！」と喜びを投稿しています。



同号には、天木じゅんさんが登場する「グラビアン魂」のほか、「美女地図〜私が主人公〜」にミスSPA!2025グランプリの三木優彩さん、「美女検索」にはzankaのMiinaさんが誌面を彩っています。



【森脇梨々夏さんプロフィール】

もりわきりりか 23歳 2002年5月8日生まれ 兵庫県出身 T161 「ミスマガジン2023」ベスト16に選出される。2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、「DRAW♡ME」としてアイドルデビューも果たした。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にレギュラー出演中。最新情報は公式X（@moririka_0508）