１５、１６年のヴィクトリアＭを連覇するなどＧ１で３勝を挙げたストレイトガールが腸捻転のため、北海道平取町のＡＳＫ ＳＴＵＤで死んでいたことが２９日までに分かった。１７歳だった。１１年８月にデビューし、４歳夏にオープン入り。１５年ヴィクトリアＭ、スプリンターズＳとＧ１を２勝、１６年にもヴィクトリアＭを制したが、７歳牝馬によるＧ１勝利はＪＲＡ史上初の快挙だった。このレースを最後に引退、繁殖入りした。３月には父イクイノックスの牡馬を出産したばかりだったという。

現役時代に管理した藤原師は「残念。きのう（２８日）聞いた。ケアしてくれたけど仕方がない。当歳、１歳にイクイノックスの子がいるが、そうやって血を残すのも最後の仕事として頑張ってくれた。厩舎の功労馬だし、いろいろと勉強させてもらって感謝しないと。あとは受け継いだ血を残していくことが自分たちの仕事。一番ショックを受けているのはオーナーだろう。夢を見させてもらいました」とコメントした。また、ダービーに出走するアスクエジンバラの母ハニートリップは、ストレイトガールの５歳下の異父妹にあたる。