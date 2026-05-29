『ワンピース』神の騎士団メンバー発表 新PV解禁で軍子宮役は上坂すみれ、ソマーズ聖役は安元洋貴、キリンガム聖役は立花慎之介
人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の追加キャストが発表された。神の騎士団のメンバー3人が発表され、すでに発表済みのシャムロック聖役は津田健次郎が務めるが、軍子宮役を上坂すみれ、ソマーズ聖役を安元洋貴、キリンガム聖役を立花慎之介が担当する。あわせてエルバフ編の最新PVが解禁された。
【動画】軍子ちゃん降臨！公開された『ワンピース』神の騎士団メンバーPV
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【動画】軍子ちゃん降臨！公開された『ワンピース』神の騎士団メンバーPV
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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