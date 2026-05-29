お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・00）にゲスト出演。食事の場面で譲れないことを明かした。今回は「博多華丸さんとほろ酔いになる1時間SP」としてゲスト出演した華丸とともに、千葉県船橋市の焼肉店を訪れた。テーブルにタレが運ばれてくるなり、真っ先に一味を振りかける華丸の様子に、ケンコバは「味変とか、そういうことじゃないん