お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」（木曜後10・00）にゲスト出演。食事の場面で譲れないことを明かした。

今回は「博多華丸さんとほろ酔いになる1時間SP」としてゲスト出演した華丸とともに、千葉県船橋市の焼肉店を訪れた。テーブルにタレが運ばれてくるなり、真っ先に一味を振りかける華丸の様子に、ケンコバは「味変とか、そういうことじゃないんですね」と指摘した。

すると華丸は「この前、法事で弟の家に行ったら、弟の奥さんから言われた」と告白。「あの〜、お義兄さん。1個だけ止めてほしいことがあるんですけど。食べる前に何かいろいろ振りかけるのは」と言われたことを明かし、大笑い。ケンコバは「まあね、本来途中からかけていくもの」と応じた。

これを受けて華丸は「“そのままどうぞ”が嫌いやね、寿司屋の」と触れると、事情を知るケンコバは「（相方の）大吉さんの“好きなもの・寿司”っていうのを批判してますもんね。“あの人はええかっこしとる”と」と解説。「でも好きな人は多いですよ、日本人の3分の1ぐらいは“好きなもの・寿司”って言うと思いますよ」というケンコバに、華丸は「そうやねんけど」と苦笑いしていた。