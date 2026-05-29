aespaが、“鉄味＋甘酸っぱさ”を融合させた新アルバムでカムバックした。aespaは本日（5月29日）、先行配信曲『WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)』で大きな反響を呼んでいる2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースした。あわせて、タイトル曲『LEMONADE』のMVも公開された。【注目】「毎月新しい顔に…」ジゼル、整形説に痛快返答本作には、タイトル曲『LEMONADE』や先行配信曲『WDA (Whole Different Animal) (Fea