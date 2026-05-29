「あ」から書いてみた ではひらがな、順に書いてみたいと思いますが、まず 「あ」。あぁ。久しぶりにまじまじと向き合うと、線が複雑に交わっていて、人生が交錯する様子を表しているようです。 続いて、「い」。各線の着かず離れずの距離感に心を打たれます。 そ