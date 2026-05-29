「あ」から書いてみた ではひらがな、順に書いてみたいと思いますが、まず 「あ」。あぁ。久しぶりにまじまじと向き合うと、線が複雑に交わっていて、人生が交錯する様子を表しているようです。 続いて、「い」。各線の着かず離れずの距離感に心を打たれます。 そして、あ行を。ちょっとした達成感。たまに書くのはいいものですね。と、書いておいてなんですが、ちなみにお子さまがひらがなに取り組む際には、別に「あいうえお順」でやっていかなくても大丈夫です。お子さま自身の興味を尊重して、身の回りの身近なものや、興味のあるものに関した文字から、やっていくのがよいでしょう。

では、僕もそうしてみます。

周りのものを書いてみた

いたから書いてみました。 あったから書いてみました。

ちなみにこの時期の子どもは、「単語なら読めるのに、1文字ずつになると読めない」という場合があり、それは言葉全体を「かたまり」として捉えがちなためだとされています。そこで意識したいのが、「音」。たとえば「りんご」という言葉は、「り・ん・ご」という音の集まりでできているように、こうした音の区切りに気付けるようになることで、文字を読む力を育んでいけるでしょう。 一方、見つけたので書きましたが、ちなみに「へ」や「く」など、ひらがなで形が似た文字は、お子さま的には、見分けにくいこともあるようです。また、「ば・ぱ」や、小さい「っ・ゃ・ゅ・ょ」などは、読み方でつまずいてしまうことも多いようです。ただ、もしお子さまが間違えたりしても、間違えるのは自然なことなので、焦らずに見守ってあげるようにしてくださいませ。

そういえば、すごく昔の昭和世代の某人気ゲームでは、セーブをする際のパスワードが、 こんな呪文のようなパスワードになっていて、ミスなく覚えられず大変困ったもので、間違えてしまうのもよくわかります。（世代によるのでわからなくても大丈夫です。）