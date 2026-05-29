【入学準備ゆるゆるコラム】大人が初心にかえってひらがなを書いてみた
「あ」から書いてみた
ではひらがな、順に書いてみたいと思いますが、まず
「あ」。あぁ。久しぶりにまじまじと向き合うと、線が複雑に交わっていて、人生が交錯する様子を表しているようです。
続いて、「い」。各線の着かず離れずの距離感に心を打たれます。
そして、あ行を。ちょっとした達成感。たまに書くのはいいものですね。と、書いておいてなんですが、ちなみにお子さまがひらがなに取り組む際には、別に「あいうえお順」でやっていかなくても大丈夫です。お子さま自身の興味を尊重して、身の回りの身近なものや、興味のあるものに関した文字から、やっていくのがよいでしょう。
では、僕もそうしてみます。
周りのものを書いてみた
いたから書いてみました。
あったから書いてみました。
ちなみにこの時期の子どもは、「単語なら読めるのに、1文字ずつになると読めない」という場合があり、それは言葉全体を「かたまり」として捉えがちなためだとされています。そこで意識したいのが、「音」。たとえば「りんご」という言葉は、「り・ん・ご」という音の集まりでできているように、こうした音の区切りに気付けるようになることで、文字を読む力を育んでいけるでしょう。
一方、見つけたので書きましたが、ちなみに「へ」や「く」など、ひらがなで形が似た文字は、お子さま的には、見分けにくいこともあるようです。また、「ば・ぱ」や、小さい「っ・ゃ・ゅ・ょ」などは、読み方でつまずいてしまうことも多いようです。ただ、もしお子さまが間違えたりしても、間違えるのは自然なことなので、焦らずに見守ってあげるようにしてくださいませ。
そういえば、すごく昔の昭和世代の某人気ゲームでは、セーブをする際のパスワードが、
こんな呪文のようなパスワードになっていて、ミスなく覚えられず大変困ったもので、間違えてしまうのもよくわかります。（世代によるのでわからなくても大丈夫です。）
好きなものを書いてみた
やがて書き疲れてきて字がどんどん雑に崩れてきましたが、お子さまが取り組む際も、最初はきれいでなくても大丈夫です。まずはお子さまが「書くことに慣れる」「書いてみたい気持ちを育てる」ことを意識するとよいでしょう。「なぞり書き」や「うつし書き」も有効でして、お子さまが興味を持った文字や、家族や友達、好きなキャラクターの名前などで、楽しく練習するとよいでしょう。
と、久しぶりに、ひらがなを書くことに向き合ってみましたが、おかげで、子ども時代の初心にかえれた気がします。（僕が書いても誰からもほめられませんが、）もしお子さまができた際には「〇〇をよく書けたね」など、できたことを具体的にほめてあげるようにしてくださいませ。「楽しい」「できた」という感覚が、学びの何よりの原動力になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。
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