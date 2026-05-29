米Anthropicは5月28日（現地時間）、高性能AIモデル「Claude Opus」の新版となる「Claude Opus 4.8」を発表した。Opus 4.7を基盤に、コーディング、エージェント的なタスク、推論、実務向けの知識作業などで性能を高めたモデルである。Anthropicは、前世代からの進化として、単純な性能向上に加え、作業中の不確実性や問題点をより明確に示すようになった点を挙げている。根拠が薄いにもかかわらず「作業が進んだ」「タスクが完了