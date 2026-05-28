「プロレス・マリーゴールド」（２８日、新宿ＦＡＣＥ）ＢＥＷ女子選手権試合に王者として出場した山岡聖怜が、マディ・モーガンとの試合中に左肩付近を負傷し、そのままレフェリーストップで敗れた。直後に救急搬送される事態となった。バックステージまでやってきた山岡は、涙声で「ありがとうございました。悔しいし…。こんな結果で負けるって、プロレスラーとしていいのかなって思うし、もっともっと強くなって、怪我も