【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第10話が5月28日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。第3回順位発表式が行われ、ファイナリスト22人が決定した。【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習生◆「日プ新世界」第3回順位発表式第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日